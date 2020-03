Coronavirus in provincia di Napoli: ecco i contagiati e le vittime città per città

CAMPANIA – Sono stati resi noti i dati relativi ai casi di contagiati e deceduti per Coronavirus nella provincia di Napoli. Nella tabella qui di seguito riportata è evidenziato come il maggior numero di casi sia a Napoli, 260, mentre in molti comuni ce n’è stato un solo. Il maggior numero di deceduti, però, in rapporto anche al numero di casi, si è registrato a Castellammare di Stabia (3 morti su 8) ed a San Giorgio a Cremano (2 morti su 7 contagiati). Il dato è aggiornato a due giorni fa, 21 marzo 2020.

LA TABELLA DEI CASI DI POSITIVITA’ E DEI DECEDUTI PER CORONAVIRUS NELLA PROVINCIA DI NAPOLI: