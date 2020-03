Coronavirus, in strada senza motivo: 9 denunce tra Qualiano ed altri due comuni della provincia

QUALIANO/CIMITILE/CASTELLAMMARE DI STABIA – Diverse denunce nel Napoletano per persone in strada senza motivo. A Cimitile, nel Nolano, i carabinieri hanno denunciato quattro persone per concorso in resistenza a pubblico ufficiale e per violazione alle misure di contenimento del Covid-19. I quattro, tutti già noti alle forze dell’ordine e provenienti da Visciano, Nola, San Gennaro Vesuviano e Cimitile, erano a bordo di un’auto con targhe straniere. I militari dell’Arma, in pattuglia nei pressi del cimitero del paese, li hanno seguiti per intimare loro l’alt, ma il conducente ha accelerato. L’inseguimento è durato 4 chilometri circa. Tutti e tre erano già stati denunciati per lo stesso motivo. Al conducente è stata anche ritirata la patente e la vettura è ora sotto sequestro amministrativo.

A Castellammare di Stabia, denunciato un uomo di 42 anni in viale don Bosco, nel rione Savorito, senza motivo e con una dose di crack in tasca. L’uomo è stato segnalato anche alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

A Qualiano, denunciate 4 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità; erano a bordo di una macchina e uno di loro e’ stato trovato in possesso anche di 2 grammi di hashish ed è stato segnalato alla prefettura.