Coronavirus, insegnante positiva nel napoletano: chiusa la scuola elementare

By Antonio Galluccio

TORRE DEL GRECO – È risultata positiva al tampone effettuato all’ospedale Cotugno di Napoli. La donna è un’insegnante di 47 anni di Striano (NA), impiegata alla scuola Don Bosco – San Francesco d’Assisi di Torre del Greco.

Il sindaco di Torre del Greco – in via precauzionale – ha chiuso la scuola dove la donna insegnava. Giovanni Palomba ha dichiarato «La aule sono state sanificate durante lo scorso fine settimana, stiamo accertando se l’insegnante abbia tenuto lezioni negli ultimi dieci giorni oppure sia stata assente. Al momento, non è possibile chiudere tutti gli istituti comprensivi del territorio perché manca l’apposito decreto della Regione».

In questi minuti la comunità torrese sta vivendo momenti di grande tensione perché la preoccupazione che più tormenta i cittadini, e cioè il possibile contagio tra i banchi di scuola, sembra potersi concretizzare.