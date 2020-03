Coronavirus, insegnante risultata positiva è tornata a casa: dimessa dal Cotugno

NAPOLI – Arrivano buone notizie dal comune di Trecase, l’insegnante risultata positiva al Coronavirus è tornata a casa. “L’insegnante di Trecase risultata positiva al Coronavirus è a casa ed ha finalmente riabbracciato il marito e i figli”, lo ha comunica il sindaco della città vesuviana, Raffaele De Luca, impegnato nella sede del Centro operativo comunale al quale partecipano anche i responsabili di polizia locale e protezione civile.

“La donna – prosegue il primo cittadino – ha espresso il proprio ringraziamento ai medici ed al personale infermieristico dell’ospedale Cotugno di Napoli che l’ha seguita per 18 lunghissimi giorni con grande attenzione ed umanità ed ha poi espresso la propria gratitudine all’amministrazione e a tutti i componenti dell’unità di crisi istituita per far fronte all’attuale situazione di emergenza». De Luca non nasconde la propria emozione: «Come sindaco, ma anche come padre di famiglia, ho idealmente abbracciato la signora che ha vissuto una esperienza tremenda, dalla quale per fortuna è riuscita ad uscire. Adesso dovrà trascorrere i prossimi giorni in assoluto riposo, ma sono certo che il marito ed i suoi ragazzi saranno ben lieti di limitare al massimo gli sforzi della mamma in modo da poterla avere al più presto al cento per cento”.

“Noi – conclude il primo cittadino – proseguiamo il lavoro di assistenza e monitoraggio con la consueta determinazione, rinfrancati dal fatto che l’unico caso che si è verificato sul nostro territorio si è concluso nel miglior modo possibile. Abbiamo anche deciso di aderire alle campagne di solidarietà in corso per sostenere e supportare le nostre strutture sanitarie”.

