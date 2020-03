Coronavirus, Ischia piange la sua prima vittima: era in ospedale dal 18 marzo

ISCHIA – Lavorava come collaboratore di uno studio notarile, aveva 70 anni, ed era ricoverato al Rizzoli dallo scorso 18 marzo. Si tratta del primo decesso per Coronavirus registrato nell’Isola Verde. I sindaci chiedono tamponi più rapidi. L’isola d’Ischia piange il primo decesso legato alle complicanze del Covid-19: si tratta del collaboratore di uno studio notarile, 70 anni, residente a Barano d’Ischia, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Rizzoli dallo scorso 18 marzo, quando le sue condizioni – anche in virtù di alcune patologie pregresse – sono subito parse serie.

Otto familiari erano risultati positivi: restano in isolamento domiciliare. L’uomo era molto conosciuto sull’isola, anche in virtù del suo appassionato impegno nel mondo dello sport.