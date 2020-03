DAL MONDO – Coronavirus, Italia zona rossa: Malta e Marocco sospesi tutti i collegamenti con la penisola.

Dopo l’annuncio della serata di ieri del Governo, che ha dichiarato tutta la penisola italiana zona rossa, molti stati hanno deciso di interrompere i collegamenti con l’Italia.

Il Marocco ha sospeso tutti i voli da e per l’Italia. Tale decisione governativa ha avuto effetto immediato e durerà fino a nuovo ordine. Malta ha, invece, sospeso i tutti collegamenti aerei e marittimi con il nostro paese. Ad annunciarlo, il premier Robert Abela, aggiungendo che il governo si riunirà per discutere circa le misure necessarie per assistere i cittadini maltesi che in questo momento sono in Italia.

Si attendono eventuali aggiornamenti.

