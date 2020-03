By Ciro De Liddo

L’equipaggio e gli ospiti dell’imbarcazione sono stati posti in isolamento nelle proprie cabine

Coronavirus, italiano 69enne muore alle Isole Cayman: era in crociera con la moglie

NAZIONALE – Coronavirus, italiano 69enne muore alle Isole Cayman: era in crociera con la moglie.

Un italiano di 69 anni, risultato positivo al Coronavirus, è morto in un ospedale delle isole Cayman. L’uomo si trovava nell’arcipelago situato nel Mar dei Caraibi insieme alla moglie in crociera.

La vittima è modenese e come riportato fonti modenesi si chiama Albo Imbroisi, 69enne ex comandante della polizia stradale di Mirandola. La notizia è stata diffusa poco fa ma l’uomo è deceduto sabato intorno alle 4.40.

Costa Crociere ha comunicato le sue sentite condoglianze alla famiglia di Imbroisi. La nave Costa Luminosa si trova attualmente a Tenerife per una sosta tecnica e proseguirà poi per Marsiglia. Sull’imbarcazione eseguiti tutti i controlli necessari per evitare ulteriori contagi. Gli ospiti, infatti, sono stati obbligati all’isolamento forzato nelle proprie cabine.

Tutte le persone presenti sulla nave, compreso l’equipaggio sono anche sottoposti a controlli della temperatura ogni giorno. A comunicarlo, la stessa Costa Crociere.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK