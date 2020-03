ITALIA – Coronavirus, la proposta di Grillo: “Reddito universale per tutti”

Beppe Grillo ha deciso di condividere sul suo blog una proposta per aiutare il popolo italiano. Infatti, secondo Grillo non bisogna soltanto affrontare l’emergenza sanitaria, ma anche proteggere economicamente i cittadini.

“La via d’uscita da questa crisi non può essere come quella del 2008, quando si è preferito salvare le banche a discapito del popolo. E’ arrivato il momento – ha spiegato – di mettere l’uomo al centro e non più il mercato del lavoro”.

“Per fare ciò – ha continuato – si deve garantire a tutti i cittadini lo stesso livello di partenza: un reddito di base universale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi”.

Tale teoria economica servirebbe, secondo Grillo, a soddisfare i bisogni fondamentali umani di ogni italiano. Si attendono eventuali aggiornamenti.

