Coronavirus, la Protezione Civile: 2116 i nuovi contagiati, 250 decessi. 181 i guariti

ITALIA – Nuovo bollettino della Protezione Civile in merito al numero di persone risultate positive al tampone per Coronaviurs in Italia: nella giornata di oggi, sono 2116 casi in più. Guariti 181 nella giornata di oggi, complessivamente 1439. Totale positivi 14955. I pazienti ricoverati con sintomi sono 7.426 di cui 6201 in isolamento domiciliare, 1328 terapia intensiva. Si registrano 250 decessi per un totale di 1266. I decessi sono persone morte con il coronavirus ma non strettamente a causa di esso.

