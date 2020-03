Coronavirus, la Regione Campania vara misure di sostegno straordinarie per le famiglie

CAMPANIA – La giunta regionale della Campania ha dato il via libera per misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza coronavirus. Risorse per sette milioni di euro, eventualmente integrabili, sono state programmate per riconoscere un sostegno a quelle famiglie in cui entrambi i genitori (o il genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali) siano impegnati in attivita’ lavorative ed impossibilitati ad accudire i figli. Chi ha un ISEE non superiore a 35mila euro ricevera’ un sostegno di 300 euro, di 500 euro se e’ inferiore a 20mila “Il provvedimento e’ stato fortemente voluto dal presidente De Luca per dare sostegno alle famiglie in difficoltà per la sospensione delle scuole. Questi contributi – spiega l’assessore all’Istruzione Lucia Fortini – potranno essere usati come voucher per pagare baby-sitter, servizi di trasporto o per l’acquisto di attrezzature per la didattica a distanza. La Regione vuole stare vicina ai cittadini in questo momento difficile, sappiamo che insieme possiamo farcela”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK