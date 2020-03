Coronavirus, la situazione a Napoli: 421 positivi in totale, 25 deceduti

NAPOLI – Poche ore fa è stato diramato, sulla pagina Facebook del Comune di Napoli, il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 12:00 di oggi, martedì 31 marzo. Il dato dei clinicamente guariti si riferisce a pazienti diventati asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica. Il totale dei positivi, 421, è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. Sono 25 i deceduti, 53 gli asintomatici, 115 i ricoverati in ospedale di cui 12 in terapia intensiva. Sono 279 le persone in isolamento a casa, mentre 67 sono quelli clinicamente guariti.

Questa la grafica riportata sulla pagina istituzionale dell’ente di Palazzo San Giacomo: