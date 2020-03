By redazione

Coronavirus, la speranza parte da Napoli: giovedì al via la sperimentazione del tocilizumab

NAPOLI – “E’ stato fatto dall’Aifa un lavoro eccezionale finalizzando un protocollo di studio in dieci giorni, quando di solito ci vogliono mesi, ora siamo pronti”. Questo il primo commento di Paolo Ascierto, direttore dell’unità di immunologia clinica del Pascale, sul via previsto per giovedì della sperimentazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco sul tocilizumab.

Ascierto ha scoperto insieme a Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli, gli effetti positivi del farmaco sulla polmonite da coronavirus in corsia e ora si aspetta risposte anche dalla sperimentazione scientifica: “Ci sarà la sperimentazione – spiega – su 330 pazienti che sono un campione con determinati criteri di inclusione ed esclusione e verrà valutato l’effetto del farmaco con rigore scientifico e la sua efficacia. I tempi saranno rapidi considerando il numero di pazienti”.