By redazione

Coronavirus, la strage dei preti: morti altri 8. In totale 79 deceduti

ITALIA – Sono sette le diocesi toccate da nuovi lutti da domenica, con 8 sacerdoti morti per il contagio che portano il totale nazionale a 87 preti diocesani, un numero nel quale sono inclusi anche religiosi cui era affidata una parrocchia ma non quelli in servizio presso chiese e santuari della propria congregazione (è il caso dei 16 Saveriano morti a Parma, o dei 2 Orionini scomparsi a Tortona).

La diocesi di Milano ha perso due altri presbiteri, e conta ora 10 preti morti in un mese. Un lutto anche a Torino, a Reggio.Emilia-Guastalla, a Bergamo dove ci sono ormai ben 25 preti saliti al Cielo.

Morti anche a Nuoro, La Spezia, Bolzano, Cremona, Milano, Reggio Emilia, Brescia, Parma, Pavia, Piacenza, Lodi, Mantova, Pesaro, Trento, Casale Monferrato, Tortona, Salerno e Nuoro.

Fonte Avvenire

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui