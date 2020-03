Coronavirus, l’annucio: dal 28 partiranno camper per tamponi a domicilio

NAPOLI – Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva è intervenuto alla trasmissione radiofonica “La Radiazza”, condotta da Gianni Simioli e con il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, per fare il punto della situazione Coronavirus a Napoli: “abbiamo distribuito, e stiamo continuando a farlo, diversi dispositivi di sicurezza, mascherine, camici, cappellini, taniche di gel a tutti gli ospedali del territorio. Purtroppo nonostante i tanti sforzi profusi qualcuno ci rema contro facendo allarmismi e raccontando il falso, ma se non si è uniti e compatti e non si rema tutti nella stessa direzione difficilmente potremmo uscire da questa situazione. Io vedo ogni giorno negli ospedali gente che soffre e gente che combatte in prima linea, medici ed infermieri che si sottopongono a turni massacranti, per debellare questo male e per questo non posso accettare che ci sia qualcuno che attacchi strumentalmente l’operato della sanità.

Per la questione tamponi abbiamo deciso di cambiare strategia, da sabato 28 marzo, dalle ore 15, partiranno sul territorio diversi camper per effettuare i test a domicilio.” Il direttore Verdoliva si è mostrato comprensibilmente commosso quando ha raccontato degli sforzi profusi dal personale medico nella battaglia al Coronavirus.

“Avevamo chiesto da tempo i camper a domicilio per effettuare i tamponi, ci sembra un buon percorso da attivare in ttutte le asl della campania. Guardiamo con ammirazione il grande lavoro svolto dal personale sanitario, che deve essere tutelato ed elogiato perché in questa emergenza rappresenta la nostra salvezza.

Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere all’artista Jorit un murales dedicato agli operatori sanitari che si stanno sacrificando per tutti noi. ”-hanno dichiarato il Consigliere Borrelli e Simioli.

