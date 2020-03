MONDIALE – Coronavirus, l’annuncio dell’OMS: “La pandemia sta accellerando”.

Nella giornata odierna , il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che la pandemia di Coronavirus sta accelerando.

“Ci sono voluti 67 giorni per arrivare dal primo caso segnalato a quota 100.000. Ci sono voluti 11 giorni per i secondi 100.000 casi e solo 4 giorni per arrivare a 300.000 – ha spiegato – Ora sono stati segnalati all’Oms oltre 300.000 casi, da ogni paese del mondo”.

“Riconosciamo che alcuni Paesi hanno difficoltà con la capacità di attuare misure offensive – ha continuato – Vari Paesi hanno mostrato che mobilitare le risorse internamente dalle regioni meno colpite è uno modo per aumentare la capacità”.

Ha poi spiegato che bisogna far si che le persone restino in casa in quanto l’unico modo per evitare che la diffusione cresca ancora di più. Inoltre, ha spiegato che bisogna cercare di combattere il virus con qualsiasi mezzo a disposizione. Per tale motivo l’Oms ha lanciato l’operazione Solidarity.

Si tratta di sperimentare 4 fermaci antivirali contro il Covid-19. In particolare, sono stati presi in considerazione 2 medicinali anti-Hiv, uno anti-malaria e uno anti-Ebola.

Inoltre, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres ha chiesto un cessate il fuoco globale: “La furia del coronavirus mostra la follia della guerra. Ecco perché oggi chiedo un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. È tempo di bloccare i conflitti armati e concentrarsi sulla vera lotta delle nostre vite. Alle parti in guerra dico: ritiratevi dalle ostilità. Non dimentichiamo che nei Paesi devastati dalla guerra, i sistemi sanitari sono crollati”.

