“Deve venire prima la crisi respiratoria per portarlo in ospedale? Qualcuno ci aiuti”

NAPOLI – Coronavirus, l’appello di un napoletano: “Mio fratello ha la febbre da 6 giorni e nessuno ci risponde” E’ il fratello di un uomo che ha la febbre alta da 6 giorni a mandare l’appello ai social per la preoccupante situazione che sta vivendo.

“Abbiamo chiamato le autorità, l’ambulanza e il medico di base ma a casa nessuno vuole venire perchè dicono che mio fratello è asintomatico – continua – però non si spiega perchè da 6 giorni la febbre non scende neanche con cortisone e tachipirina. Deve venire prima la crisi respiratoria per portarlo in ospedale? Qualcuno ci aiuti”. Queste sono le parole che riassumono la circostanza in cui questa famiglia, come tante altre, si ritrova.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui

Diventa fan su Facebook, clicca Mi Piace sulla nostra fanpage

Un video apparso su Facebook ieri sera ha indignato il popolo napoletano, che da oltre due settimane sta provando a fronteggiare l’emergenza coronavirus con ogni mezzo.

A parlare è il fratello di un uomo poco più che trentenne, residente nel napoletano. Stando a quanto raccontato, questo giovane padre di famiglia avrebbe febbre alta (con picchi sopra i 39) da ormai sei giorni e né antibiotici né la tachipirina sono stati in grado di fargli abbassare la temperatura corporea.