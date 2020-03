Coronavirus, lasciato senza cure perchè non ha assicurazione: muore a 19 anni

CALIFORNIA – L’assurdità del servizio sanitario statunitense è conosciuta in tutto il mondo ma mai ci saremmo sognati di scrivere di un giovane di 19 anni affetto di Coronavirus, morto perchè gli sono state negate le cure necessarie in quanto non era in possesso di un’assicurazione sanitaria.

Fino al venerdì precedente stava bene non aveva sintomi, e aveva visto i suoi amici come sempre. Si ammalato due giorni prima la sua morte, e non sembra avesse patologie pregresse. Come riporta l’Indipendent, al giovane sono state negate le cure in una struttura medica in cui si era recato, perché non possedeva un’assicurazione sanitaria. Il personale sanitario a cui il giovane si era rivolto gli ha detto di rivolgersi a un ospedale pubblico. Mentre si stava recando all’Av Hospital ha avuto un arresto cardiaco. Una volta giunto in ospedale i medici lo hanno rianimato, e il giovane è rimasto in vita per altre sei ore lottando tra la vita e la morte. Ma era ormai troppo tardi.

