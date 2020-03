Coronavirus, “lavorano da casa” anche le prostitute: dalla strada ai siti incontri

NAPOLI – Nonostante le restrizioni imposte dal Governo, le strade italiane e quelle napoletane, non sono del tutto deserte. C’è ancora chi continua a lavorare nonostante il suo lavoro “non rientra nella produzione di beni essenziali”. Pochissime però le prostitute in questi giorni sulle strade, tante di coloro che prima erano sempre presenti sull’asfalto hanno deciso di darsi ai siti incontri.

Stefania Zambrano, organizzatrice di Miss Trans Europa, che conosce questo mestiere sin dalla tenera età lancia l’allarme. Le escort non sono per strada è vero, ma continuano a lavorare su internet, tramite annunci sulle piattaforme per incontri. Fanpage.it ha provato a documentare il fenomeno, chiedendo non solo di poter prendere appuntamento, ma che di non usare una protezione.

Stefania Zambrano lancia un appello al Governo, ricordando che molte ragazze si prostituiscono anche per un primo piatto a tavola. «Il Governo le aiuti, ma questo lavoro ora deve fermarsi. Io sono riuscita a cambiare vita e da poco lavoro in un supermercato come cassiera, è arrivato il momento di fermarci anche su questo lavoro. Io non giudico nessuno. Ci sono tante mamme che stanno ancora lavorando e questa cosa mi fa tanto male».

