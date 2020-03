Coronavirus, le 10 regole dei pediatri per proteggere i bambini dal contagio

ITALIA – Con lo “sbarco” in Italia del nuovo coronavirus emerso in Cina (SARS-CoV-2) e l’origine di due focolai epidemici, uno in Lombardia e un altro in Veneto, le autorità sanitarie, il governo nazionale e quelli locali sono impegnati al massimo per contenere la diffusione dell’infezione scaturita dal patogeno, la COVID-19. Oltre alle misure draconiane messe in atto per isolare i comuni coinvolti, sono stati realizzati diversi opuscoli e vademecum con indicati i comportamenti più appropriati per ridurre potenziali rischi di esposizione e trasmissione su tutto il territorio nazionale. Tra quelli prodotti ve n’è anche uno specifico per tutelare i bambini dal contagio e non renderli a loro volta diffusori della patologia respiratoria. Si tratta di un decalogo messo a punto dalla FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri. Ecco i 10 punti qui di seguito.

Se sei stato, solo o col tuo bambino, in zone dove sono stati segnalati casi di infezione o se avete avuto contatti diretti con persone risultate positive al COVID-19, INFORMA il tuo Pediatra di Famiglia e RIMANI IN CASA in isolamento volontario per 14 giorni. Se hai dubbi sulla possibilità che il tuo bambino sia stato contagiato, NON portarlo allo studio del Pediatra di Famiglia ma contattalo telefonicamente e NON portarlo al Pronto Soccorso ma chiama il numero verde 1500. Lavati spesso le MANI e falle lavare spesso al tuo bambino utilizzando acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non è disponibile il sapone usa un gel alcolico (con almeno il 60% di alcool). Applica le REGOLE raccomandate per ogni infezione di tipo influenzale: in particolare mantieni te stesso e il tuo bambino a distanza di almeno un metro da un’altra persona che tossisce, starnutisce o a febbre. Se il tuo bambino è ammalato con febbre, tosse e raffreddore TIENILO A CASA, da scuola o da altre attività o luoghi praticati fino a completa guarigione e NON USARE MEDICINE senza specifica indicazione. INSEGNA al tuo bambino a tossire e starnutire girando la testa verso la spalla o il cavo del gomito. TIENI PULITE le superfici di casa, usando solo soluzioni alcoliche o a base di cloro, con particolare attenzione ai giocattoli, soprattutto se condivisi con altri bambini. Indossa la MASCHERINA solo se sei ammalato o hai sintomi influenzali o da raffreddamento, soprattutto se in casa c’è un neonato o ci sono bambini molto piccoli. ELIMINA ACCURATAMENTE mascherine e fazzoletti usati in un contenitore chiuso. Non esitare a chiedere informazioni al tuo pediatra.

