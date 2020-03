Coronavirus, Lombardia dichiarata zona rossa: gente in fuga da Milano

MILANO – Ore di tensione e panico generale quelle che hanno caratterizzato la serata di ieri a Milano: presso le principali stazioni della città, ossia quella Centrale e Garibaldi, tantissime persone hanno deciso di partire e lasciare la città. Ciò che ha scatenato il caos è stato il decreto, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, inizialmente diffuso come bozza ma poi appunto diventato legge: da adesso la Lombardia, così come altre 14 province italiane, diventa zona rossa. Anche stamattina la situazione sembra essere simile: la confusione è diminuita ma tanti, come riporta Ansa.it, continuano ad arrivare per partire col primo treno a disposizione e raggiungere il paese d’origine e scappare dalla regione.

Con il nuovo decreto, risulterà impossibile entrare e uscire fino al 3 aprile dalla Lombardia e dalle altre aree rosse, ossia le 14 province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. E’ questa la drastica misura presa dal Governo in una situazione molto difficile e complicata per l’Italia, un momento in cui le misure restrittive sembrano essere l’unica soluzione per quella che rischia di diventare un’epidemia ancora più diffusa e creare numerose complicazioni, specie per l’assenza di reparti di terapia intensiva che possano ospitare tutti i pazienti che potrebbero potenzialmente ammalarsi e anche in maniera grave, specie se affetti da altre patologie. Nonostante l’invito a non uscire, a limitare gli spostamenti, tantissimi continuano ad essere quelli che decidono di proseguire la propria vita normalmente, ignorando le misure di prevenzione diffuse dal Governo sin dall’inizio della diffusione del Coronavirus.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK

GUARDA IL VIDEO