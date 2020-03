“I rifiuti domestici prodotti dalle famiglie in isolamento fiduciario per casi accertati di Covid-19 devono essere considerati quale materiale infetto”, ha detto il Sindaco

Coronavirus, l’ordinanza nel napoletano: “divieto di conferire rifiuti solidi per chi è in quarantena”

TORRE DEL GRECO – Assoluto divieto di conferimento dei rifiuti solidi urbani per le famiglie in isolamento fiduciario per casi accertati di Covid-19. E’ il senso dell’ordinanza firmata dal sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e rivolta a quei nuclei in quarantena dopo la positività di alcuni familiari al tampone del Coronavirus.

Il primo cittadino sottolinea come una nota prodotta dall’Asl Napoli 3 Sud-Dipartimento di prevenzione del 3 marzo scorso riferisca che «i rifiuti domestici prodotti dalle famiglie in isolamento fiduciario per casi accertati di Covid-19 devono essere considerati quale materiale infetto e, pertanto, non possono essere immessi nel normale circuito della raccolta dei rifiuti urbani». «Tutti i rifiuti – prosegue l’ordinanza firmata da Palomba – dovranno essere conferiti in maniera indifferenziata in un doppio sacco che dovrà essere chiuso con scotch o nastro isolante. I rifiuti così confezionati saranno ritirati da apposita ditta specializzata che, previo contatto telefonico, comunicherà il giorno di prelievo. L’operatore dopo aver citofonato inviterà l’utente a posizione il sacco fuori la propria porta; dopo pochi minuti salirà per prelevarlo». «Abbiamo già contattato la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città – ha sottolineato la dirigente all’Igiene urbana del Comune di Torre del Greco, Claudia Sacco, nel corso di un incontro convocato con la stampa dal sindaco nella sala giunta di palazzo Baronale dove è stato allestito il Centro operativo comunale – e lunedì i singoli nuclei familiari interessati saranno dotati di specifici kit predisposti dalla società Buttol».

