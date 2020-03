Coronavirus, militari controllano il rispetto delle nuove misure: 161 denunciati

Tantissimi sono i volontari e i mezzi, a supporto delle attività sanitarie, per il trasporto di pasti a persone in isolamento

ITALIA – Sono complessivamente 161 in tutta Italia le persone denunciate dai Carabinieri per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità'” nella prima giornata di controlli sul rispetto delle nuove misure di contenimento del contagio da coronavirus.

Con il mutare delle condizioni e l’estensione delle restrizioni all’intero territorio nazionale, l’impiego dei Carabinieri è stato rimodulato ed esteso, dando la priorità alle regioni e alle provincie maggiormente colpite. Nella sola giornata di ieri sono stati impiegati a tal fine oltre 26 mila militari in 13 mila servizi.

L’Associazione nazionale carabinieri ha messo a disposizione di Toscana, Piemonte, Molise, Emilia Romagna, Campania, Umbria, Marche, Abruzzo, Lombardia, Lazio e Liguria 201 volontari e 48 mezzi, a supporto delle attività sanitarie, per il trasporto di pasti a persone in isolamento, per il controllo dei passeggeri dell’aeroporto di Fiumicino e per l’allestimento di una tenda pre-triage presso le carceri di Ancona e Roma Rebibbia.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK