Coronavirus, morta una donna di Pozzuoli. Aveva scoperto il contagio dopo una caduta

Si tratta della decima vittima in Campania. Nella sua abitazione, in quarantena, ci sono i figli ed altri parenti, alcuni dei quali residenti a Napoli

POZZUOLI – Il Coronavirus fa la prima vittima a Pozzuoli. Si tratta – come riporta cronacaflegrea.it – di una donna di 70 anni. La signora, che abitava in viale Bognar, nella zona alta della città, era stata condotta in ospedale per accertamenti dopo una caduta. Da questi era risultata la positività al Covid – 19. Il decesso ha avuto luogo questa mattina a Pozzuoli, all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Da quanto emerso, pare che la donna avesse già altre patologie. Nella sua abitazione, in quarantena, ci sono i figli ed altri parenti, alcuni dei quali residenti a Napoli.

Con questo decesso, salgono a dieci i morti per Coronavirus nella nostra regione.