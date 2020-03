Coronavirus, morti due dipendenti delle poste: la Cgil chiede la chiusura

BERGAMO – In provincia di Bergamo si sono registrati due decessi con Coronavirus tra i lavoratori delle poste: i soggetti avevano lavorato fino a pochi giorni prima dell’accertamento del contagio. Tanti infatti sono venuti in contatto con loro: uno lavorava in un centro recapito, l’altro in un ufficio postale.

La Cgil, pertanto, chiede la chiusura delle poste. Da alcune settimane, infatti, la Slc-Cgil sostiene “l’inutilità di esporre al contagio i lavoratori di Poste Italiane della bergamasca, ed ovviamente non solo del nostro territorio, e ci viene ripetuto in maniera assillante che Poste deve garantire i servizi essenziali”.

