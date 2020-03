Coronavirus, muore a Napoli il primo medico di famiglia. Era prossimo alla pensione

NAPOLI/POZZUOLI – A Napoli ha avuto luogo il primo decesso in Campania tra i medici di famiglia dovuto al Coronavirus. La vittima è Gaetano Autore, 69 anni, medico di famiglia al quartiere Vomero, che era prossimo alla pensione. Autore, padre di una nostra collega giornalista, era ricoverato all’ospedale “La Schiana” di Pozzuoli. A renderlo noto la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Barbara Preziosi. «Sono appena stata informata del fatto che anche i medici di famiglia di Napoli hanno iniziato a pagare un altissimo tributo» dice rivolgendo alla famiglia «il nostro abbraccio sincero».

«Ancora una volta – ha proseguito – mi trovo a denunciare l’assurdità di una situazione nella quale i nostri medici di medicina generale sono ignorati dalle autorità sanitarie che non forniscono loro le dovute protezioni individuali quali mascherine e guanti che sarebbero l’equipaggiamento minimo per sostenere chi mette a rischio la propria vita al servizio della salute pubblica. Senza considerare – conclude – che proteggere i medici di famiglia dal contagio significa anche proteggere i cittadini e frenare la catena del contagio».

IL DOLORE DELLA FIGLIA:

“Ciao papà. Hai messo la salute degli altri prima della tua. Hai continuato a lavorare come medico di famiglia fino all’ultimo, la tua passione più grande. Così come mi hai insegnato a vivere e come mi hai permesso di fare sempre, supportandomi sempre negli studi e nella carriera. Il virus ti ha portato via da noi in una settimana, senza darci il tempo di capire, realizzare. Io ero lontana e non ti vedevo da tanto a Roma per lavoro. Mi mancherai sempre e ogni giorno perché avevamo un rapporto simbiotico, unico e speciale: puro amore.

Grazie per tutto, sei il mio angelo e il mio grande esempio di vita. Sarai sempre qui con me”.