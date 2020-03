Coronavirus, muore giovane operaio di una fabbrica di Arzano

ARZANO – Deceduto operaio della Seda Italy per coronavirus. A comunicare la notizia è stata Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Cgil Napoli.

la Tommasini ha dichiarato: “Abbiamo appena appreso della morte di un giovane lavoratore dell’azienda Seda Italy di Arzano a causa del Covid 19. Esprimiamo il nostro dolore per un’altra vittima di questa terribile epidemia e vicinanza alla famiglia per la grave perdita. Il mondo delle fabbriche sta pagando un prezzo troppo alto in termini di perdite di vite umane – spiega Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Cgil Napoli – Avevamo nei giorni scorsi denunciato all’azienda il rischio per i lavoratori, a causa del numero elevato di persone all’opera nello stabilimento (circa 1000) e per questo abbiamo inoltrato denuncia presso le autorità competenti circa la mancata attivazione della protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid 19. Adesso la fabbrica deve fermarsi e in maniera chiara e definitiva mettere in atto quanto previsto dalle disposizioni. Alla luce di ciò viene proclamato lo sciopero che resterà in atto fino a quando Seda non metterà in sicurezza tutti i lavoratori”.

