Coronavirus Napoli, è allarme nelle fabbriche: altro contagiato all’Avio Aero

Si tratta di un impiegato, lavora in un reparto distante da quello in cui è stato registrato il primo caso.

POMIGLIANO – Aumentano i contagiati nel polo delle grandi fabbriche di Pomigliano. Dopo il primo caso, un 50enne, impiegato dell’Avio Aero, ora ne risulta una nuovo nella stessa fabbrica di proprietà dell’americana General Eltric.

Si tratta di un impiegato, lavora in un reparto distante da quello in cui è stato registrato il primo caso. Intanto l’azienda, da Torino, conferma: “C’è un secondo caso di Coronavirus nello stabilimento. Restano comunque intatte le nostre disposizioni: chiusura della fabbrica fino a lunedi e rientro martedi mattina di tutti i 1100 addetti dopo che avremo sanificato completamente l’intero impianto adottando ulteriori provvedimenti preventivi”.

Intanto per lunedì è previsto in fabbrica il rientro di di 700 lavoratori, parcchi dei quali, visti gli ultimi risvolti, non vogliono tornare. In tanti hanno presentato i certificati medici pur di non rischiare.