Coronavirus Napoli, l’epidemia rallenta: contagiato segretario del Cardinale Sepe

By Giovanna Iazzetta

Silvio Brusaferro, si è dichiarato prudente: “Bisogna aspettare ancora qualche giorno per capire la tendenza, questa è una settimana molto importante”

NAPOLI – Ieri si è assistito a un lieve calo nei casi di Coronavirus. Ma il presidente dell’istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, si è dichiarato prudente. “Dobbiamo guardare i dati con grande attenzione – dice intervenendo su Rai Radio2 nel corso della trasmissione I Lunatici – analizzarli anche dal punto di vista epidemiologico. Bisogna aspettare ancora qualche giorno per capire la tendenza, questa è una settimana molto importante”.

Se i casi accertati risultano in diminuzione: 1.103 in Campania, di cui 77 ieri, 11 in meno al giorno precedente, i medici e gli infermieri chiedono più mascherine, protezione e vogliono sottoporsi a tamponi e risultati rapidi. Ultima notizia di un nuovo contagiato nel napoletano è il segretario del Cardinale Sepe, un altro sacerdote colpito da Coronavirus.

