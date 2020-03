Coronavirus Napoli, Mario Coppetto: “Sono risultato positivo al test”

Non saranno convocati altri consigli comunali, conferenze dei capigruppo e commissioni consiliari fino a quando non saranno predisposte le attrezzature per le video conferenze

NAPOLI – “Sento il dovere civico di informarvi tutti, che sono risultato positivo al test del Covid19. La mia attività professionale, istituzionale e politica, nonché la mia etica mi impongono di dare il massimo dell’informazione. Sto bene e sono seguito da medici esperti. Vi abbraccio tutti”, con queste parole il consigliere comunale di Napoli Mario Coppeto, radiologo al Santobono, ha annunciato di essere positivo al coronavirus.

La comunicazione è stata notificata anche alla conferenza dei capigruppo dell’assise cittadina che si è riunita questa mattina. Non saranno convocati altri consigli comunali, conferenze dei capigruppo e commissioni consiliari fino a quando non saranno predisposte le attrezzature per le video conferenze dei consiglieri comunali. Questa la decisione che sembra prendere corpo nelle stanze di via Verdi.

