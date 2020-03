Coronavirus Napoli, morto Dante Albini: funzionario della prefettura

NAPOLI – Dante Albini, questo il nome dell’ennesima vittima del coronavirus. Aveva 65 anni ed era funzionario economico-finanziario della Prefettura di Napoli, dell’Ufficio Immigrazione.

Dante, come riportato da Il Mattino, due settimane fa aveva avvertito i primi sintomi. Dopo essersi recato al Cotugno era stato rispedito a casa per curarsi con tachipirina, ma senza tampone. Le condizioni si sono poi aggravate e dopo una settimana è stato ricoverato in ospedale. Sottoposto a tampone è risultato positivo al Coronavirus, fino a quando i medici hanno riscontrato, dopo una tac, la polmonite causata dal Covid-19. È stato intubato in terapia intensiva fino a ieri.