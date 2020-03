Coronavirus Napoli, positivo un dipendente Asìa: colleghi in quarantena

NAPOLI – Tampone positivo tra i dipendenti di Asìa, l’azienda che assicura la raccolta dei rifiuti. Il lavoratore risultato contagiato da Coronavirus presta servizio nel distretto 5b, quello di Scampia, dove sono all’opera circa duecento persone.

“L’azienda ha fornito alla Asl, che lo aveva richiesto, l’elenco di tutti i colleghi del suo turno di lavoro, un centinaio. Restiamo in attesa di sapere come procedere rispetto alla quarantena e alle misure sanitarie da prendere. Avevamo già sanificato la struttura e lo abbiamo rifatto ieri”, dice la presidente Asìa, Maria De Marco.

Già nei giorni scorsi c’era stata un po’ di agitazione tra i lavoratori per l’assenza di mascherine, ma anche perché si era già diffusa la voce di un possibile contagio, che è stata confermata questa mattina. Sono circa quaranta i lavoratori che sono messi in autoquarantena preventiva perché venuti a contatto con il loro collega. Alcuni rallentamenti nella raccolta si erano registrati già nei giorni scorsi, ma l’azienda era riuscita a far tornare a lavoro alcuni lavoratori e a recuperare i ritardi accumulati. Bisognerà vedere nelle prossime ore se il sistema di raccolta rifiuti reggerà o subirà dei rallentamenti. “Adotteremo -dice la presidente di Asìa Maria De Marco – tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei nostri lavoratori. Le mascherine non si trovano in tutta Italia, mancano anche negli ospedali, anche se ne abbiamo fatto richiesta. Per il resto abbiamo provveduto a sanificare mezzi e sedi. Tuteleremo la salute dei nostri dipendenti, ma non possiamo permetterci di fermare il servizio. Bisogna tutelare anche la salute dei cittadini”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK