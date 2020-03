Coronavirus, non rispetta l’ordinanza di chiusura: denunciato un barbiere a Sant’Antimo

SANT’ANTIMO – Intensificati i controlli sul territorio comunale di Sant’Antimo,la Polizia Locale diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli sta ponendo in essere una serie di attività finalizzate a dare attuazione ai Decreti ed alle Ordinanze emanate. Nell’ambito delle attività di controllo gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli nella zona centrale del Comune hanno effettuato numerosi controlli nella zona adiacente la Piazza principale. Nelle traverse è stato trovato in esercizio un’attività di barbiere parrucchiere e mestieri affini, aperta al pubblico, all’interno dell’attività erano presenti due clienti.

E’ stato riscontrato che uno dei clienti, stava ricevendo il trattamento del taglio dei capelli, ed il soggetto che lo stava applicando è stato colto in flagranza ad esercitare il lavoro in dispregio all’ordinanza n.10 del 10.03.2020 a firma del Presidente della Regione Campania con la quale è stata disposta con decorrenza immediata la sospensione dell’attività di barbiere,parrucchiere e centri estetici.

Per non aver ottemperato all’ordinanza il soggetto trovato a lavorare è stato è denunciato all’autorità giudiziaria ed è stata disposta la chiusura dell’esercizio. Nell’ambito dei controlli per il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comandante Piricelli unitamente agli Agenti della Polizia Locale ha multato per Euro 5000,00 un’attività commerciale di medie dimensioni aperta da tempo, priva della SCIA, è disposto la chiusura ad Horas. Sanzionati altri tre esercizi commerciali per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Proseguono le attività di controllo sul territorio finalizzate a garantire il rispetto rigoroso dei decreti e delle ordinanze emanate.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK