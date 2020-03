Coronavirus, nuovo contagiato nel casertano

By Giovanna Iazzetta

LUSCIANO – Primo caso accertato di Coronavirsu a Lusciano. A confermare la notizia è stato lo stesso sindaco Esposito Nicola.

Il primo cittadino lo ha fatto attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Voglio informare la cittadinanza che abbiamo nel nostro paese il primo caso di contagio al Coronavirus. Il paziente è risultato positivo al tampone. Ho telefonato alla persona la quale è in isolamento dal 3.3.2020 e in buono stato di salute. La situazione è sotto controllo e vi informerò sui vari aggiornamenti.Invito la cittadinanza a continuare a seguire tutti i consigli del Ministero della Salute per prevenire possibili contagi.”

