Coronavirus, obbligo di quarantena per chi arriva in Campania dalle zone rosse

CAMPANIA – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca ha firmato un’ordinanza che dispone l’obbligo di isolamento domiciliare per le persone rientrate in Campania dalla zona rossa definita nel decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020. L’ordinanza regionale nasce anche per tutelare i cittadini dall’arrivo di persone dal Nord Italia, che ieri hanno letteralmente assaltato i treni e gli autobus in Lombardia, spaventati dalla notizia del blocco per decreto del governo nelle zone-focolaio del Covid-19. Dunque tutti coloro che arrivano dalle zone definite “rosse” dai decreti di Palazzo Chigi andranno in quarantena.

Come riporta “Napoli Fanpage.it”, diversi sono stati i controlli effettuati questa mattina a Napoli e a Salerno, anche dopo la partenza Intercity Notte 797 da Milano prima del decreto. Identificazione, controlli sanitari e quarantena obbligatoria riguarderanno anche coloro che sono partiti coi bus a lunga percorrenza.

