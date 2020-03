Coronavirus, Oms dichiara: “Si può definire pandemia”

By Alessandra Chianese

ITALIA – “Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere definito come una pandemia”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall’Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni”, aveva detto durante il briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus.

Nel frattempo, come reso noto dall’ambasciata cinese in Italia, il presidente Xi Jinping ha scritto una lettera al presidente Mattarella: “Il governo e il popolo cinese sostengono fermamente gli sforzi dell’Italia – si legge -, fornendo collaborazione per combattere l’epidemia”.

