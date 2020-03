By Alessandra Chianese

Coronavirus, Pasquale è la prima vittima a Marano: familiari in attesa del tampone

MARANO – Prima vittima con Coronavirus a Marano: si tratta di Pasquale Schiattarella, 66enne, deceduto presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. L’uomo era ricoverato in terapia intensiva.

Come riporta “Terra Nostra News”, Pasquale gestiva un’impresa di pulizie e aveva un impiego presso l’aeroporto di Napoli. I primi sintomi si sono presentati circa dieci giorni fa: i familiari della vittima avevano contattato il 118 diverse volte prima che questi intervenissero. Risulta infatti che alla terza chiamata, quando il 66enne già era in gravi condizioni, i sanitari abbiano deciso di trasportarlo presso l’ospedale di Giugliano. Qui è stato immediatamente ricoverato. Stamattina la tragica notizia.

I parenti più vicini alla vittima, tra cui moglie e figli, sono ancora in attesa del tampone: pur presentando i sintomi, sono stati al momento inseriti in lista ma non è chiaro quando effettivamente potranno sottoporsi al test.

