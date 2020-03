Coronavirus, Piero Chiambretti resta ricoverato: il conduttore continua a lottare

ITALIA – Coronavirus, Piero Chiambretti resta ricoverato in ospedale: il conduttore continua a lottare. Piero Chiambretti resta nell’ospedale Mauriziano di Torino: nello stesso presidio ospedaliero era stata ricoverata anche la mamma. Il conduttore televisivo non cede e continua a lottare contro il virus.

Lo scorso 17 marzo è stato ricoverato nel nosocomio a causa del contagio con il coronavirus. Come riporta il sito “Il Giornale”, Wilma Ghia, un’amica del personaggio televisivo, ha parlato delle sue condizioni: “Combatte in ospedale e io prego per lui. Per Chiambretti, aver perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande”.

