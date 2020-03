LOMBARDIA – Coronavirus, più di 3mila decessi in Lombardia: solo oggi 546. Il numero di positivi al virus aumenta vorticosamente di giorno in giorno in Lombardia: 3.251 in più rispetto alla giornata di ieri arrivando ad un totale di 25.515.

I dati sono stati resi noti da Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia: “i ricoverati sono 8.258 a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i decessi sono arrivati a 3.095, 546 in più”. Bergamo, Brescia e Milano continuano ad essere le province più colpite. Nella prima i contagiati sono aumentati di 715 arrivando ad un totale di 5.869, anche nella seconda il numero dei positivi supera i 5000.

A Milano il totale positivi sale a 4672, c’è un aumento di 868 rispetto a ieri: “Un dato alto ma inferiore a quello degli ultimi giorni” ha commentato l’assessore Giulio Gallera.

