DAL MONDO – Coronavirus, Placido Domingo smentisce il ricovero: “Sono a casa, continuo la terapia ma sto bene”.

Nella giornata odierna su tutte le maggiori testate giornalistiche è stata riportata la notizia di un peggioramento di salute del tenore Placido Domingo, a causa del Coronavirus.

Il baritono 79enne aveva comunicato di aver contratto il Covid-19, il 22 marzo tramite i suoi profili social. Poche ore fa però ha rilasciato un nuovo comunicato ufficiale, pubblicato sui suoi profili social, in cui smentisce il ricovero per delle complicazioni.

“Cari Amici, nelle reti sociali e sulla stampa sono circolate molte informazioni confuse ed errate sulle mie condizioni attuali di salute. Io sono a casa e mi sento bene. Fortunatamente fin dal primissimo sintomo ero, come al solito vista la mia età e le mie copatologie, sotto supervisione medica, perciò è stata subito sospettata l’infezione da COVID e questo mi ha aiutato molto”.

“Ora continuo la terapia e il riposo – ha spiegato – Il mio pensiero in questo momento è per chi soffre e per chi sta generosamente lottando per salvare vite umane. Ringrazio tutti per l’affetto e ancora una volta raccomando a tutti di restare a casa al sicuro”.

Il tenore di fama internazionale ha così voluto rassicurate tutti i suoi fan circa il suo stato di salute.

FOTO COMUNICATO UFFICIALE:



TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK