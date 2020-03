Coronavirus, positivi al tampone tre giocatori di Premier League

By Alessandra Chianese

INGHILTERRA – Casi sospetti di Covid-19 al Leicester: sono infatti tre i giocatori risultati positivi al tampone per contagio da Coronavirus. Dopo le indiscrezioni della stampa inglese, come riportato dal tabloid “Sun”, arriva la conferma in conferenza stampa del tecnico Brendan Rodgers.

“Abbiamo avuto alcuni giocatori che hanno mostrato i sintomi del coronavirus – ha dichiarato – Abbiamo seguito le procedure e, a titolo precauzionale, sono stati allontanati dal resto della squadra”.

A seguito della loro positività, tutti i loro compagni di squadra sono stati sottoposti ad accertamenti, e i risultati si conosceranno solo domani.

