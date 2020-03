Coronavirus, positivo operaio di un grande stabilimento nel napoletano

L’uomo avrebbe accusato i primi sintomi quando era a casa, intorno al 2 marzo. L’ufficio in cui lavora è stato messo in quarantena.

POMIGLIANO – “L’azienda ci ha comunicato un caso di Coronavirus tra i nostri colleghi: non ci sono più le condizioni per proseguire le attività”. A parlare sono i lavoratori del grande stabilimento Avio Aero di Pomigliano, fabbrica aeronautica, 1100 addetti, che produce componenti per velivoli militari e civili.

Intanto alla notizia, come riportato da Il Mattino, del primo contagio nello stabilimento, operai, impiegati e tecnici si sono riversati davanti ai cancelli. “Nessuno conosce le disposizioni: alle 13 e 20 l’azienda ha inviato una mail ai sindacati informando del caso di Coronavirus”, aggiungono le maestranze. Al momento nessuno entra in fabbrica per l’inizio del secondo turno. Ma stanno uscendo i lavoratori del primo, quello che va dalle 6 alle 14. Secondo quanto trapelato è un impiegato dell’azienda ad essere risultato contagiato. Avrebbe accusato i primi sintomi quando era a casa, intorno al 2 marzo. L’ufficio in cui lavora è stato messo in quarantena.

