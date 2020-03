Coronavirus, primo caso anche a Quarto: arriva la conferma dal sindaco

QUARTO – Primo caso di Coronavirus a Qurto, a darne notizia è il sindaco Antonio Sabino.

Il primo cittadino attraverso un post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha fatto sapere: “Il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 Nord mi ha appena comunicato i dati dei tamponi analizzati questa mattina. Abbiamo il primo caso a Quarto.

Si tratta di un dipendente comunale che ha avuto contatti diretti con l’altro dipendente, che però risiede a Pozzuoli.

Sono già state attivate tutte le misure per ricostruire il link epidemiologico, e le altre persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state messe in isolamento. Alle 12:00 sarò in diretta qui su Facebook per ulteriori aggiornamenti”.

