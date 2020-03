Coronavirus, quasi 13000 mila contagiati e oltre 1000 vittime

ITALIA – Nuovo bollettino della Protezione Civile in merito al numero di persone risultate positive al tampone per Coronavirus in Italia: nella giornata di oggi, sono 2214 i nuovi casi, 6650 le persone ricoverate (di cui 1153 in terapia intensiva) e 189 i deceduti. 12839 sono quelli in totale attualmente positivi. 213 guariti nella giornata di oggi, complessivamente 1258. Il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza è pari a 1017.

