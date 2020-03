ITALIA – Aggiornamenti dalla Protezione Civile in merito al contagio da Coronavirus in Italia: secondo l’ultimo bollettino diffuso, risultano nella sola giornata di oggi 414 i guariti, 349 i decessi e 2470 i nuovi casi (esclusi Puglia e Trento). Dati in ribasso per la Regione Lombardia.

Complessivamente sono 2749 i guariti, 23073 i contagiati (10197 isolamento domiciliare e 1851 in terapia intensiva), 2158 il totale dei morti con Coronavirus.

