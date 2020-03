Coronavirus, quasi 4500 nuovi casi positivi: 662 decessi, 999 guariti

ITALIA – Aggiornamenti in merito all’emergenza Coronavirus in Italia: secondo i dati riportati dalla Protezione Civile, risultano 999 guariti per un totale di 10361, 4492 l’incremento dei positivi per un totale complessivo di 62013 (di cui 33648 isolamento e 3612 terapia intensiva). 662 i nuovi decessi registrati oggi: dall’inizio dell’epidemia sono 8165 le persone morte con Coronavirus.

Il totale dei casi in Italia è pari a 80539. I tamponi positivi nella giornata di oggi, compresi decessi e guariti, sono stati 6153.

