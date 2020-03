Coronavirus, quinto caso a Villaricca: l’annuncio del Sindaco Rosaria Punzo

VILLARICCA – “A malincuore devo comunicare il quinto caso di contagio di un nostro concittadino risultato positivo al Covid-19. Oggi ne ho avuto comunicazione ufficiale dall’ASL. Il soggetto non è ospedalizzato ed è sottoposto alle procedure dell’ASL; abbiamo già provveduto a contattarlo ed a prestargli ogni forma di assistenza”, ad annunciarlo è il Sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo.

“Ogni contagiato – prosegue il primo cittadino – non sarà mai abbandonato dal Comune, né lui né la propria famiglia. Ricordo sempre che la popolazione è obbligata a #stare a #casa e a #non #uscire se non per esigenze previste dalla normativa. Per qualunque necessità contattate i numeri che l’amministrazione comunale ha attivato: Vigili Urbani 0818191402 e Protezione Civile: 0818191238, oppure il Servizio di Continuità Assistenziale ASL NA2 Nord 0818193461”.