Coronavirus, rissa per la fila fuori al supermercato

MESSINA – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, ma nonostante l’epidemia, si registrano alcuni episodi di violenza. Infatti risalgono a questa mattina, davanti a un supermercato di Messina dove c’è stata una rissa tra anziani per via della fila da rispettare per le norme del decreto Conte.

Ma una frase di troppo, forse il tentativo di non rispettare la fila e gli animi si sono scaldati. E’ successo davanti a un supermercato in centro, due persone anziane sono andate in escandescenza innescando la zuffa che è stata sedata da altre persone presenti lì in attesa anche loro di entrare al supermercato per fare la spesa.

