Coronavirus, risultati positivi con Tocilizumab: la sperimentazione parte da Napoli

NAPOLI – “I primi risultati che ci arrivano dalla collaborazione tra l’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Giovanni Pascale e l’ospedale dei Colli direttamente con la Cina sull’impiego di Tocilizumab, farmaco anti-artrite, nei pazienti contagiati da coronavirus e in condizioni critiche, sono sempre più incoraggianti”: così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“È una speranza che arriva da Napoli e dalla Campania in questo momento difficile per l’Italia e per tanti altri Paesi del mondo. Grazie a tutta la nostra sanità, a chi – ha proseguito il governatore – è impegnato per la ricerca delle terapie e a chi è in prima linea quotidianamente negli ospedali e nelle strutture di coordinamento insieme a tutti gli altri uffici per fermare i contagi e per curare le persone”. De Luca ha poi concluso: “Massimo impegno e massima responsabilità da parte di tutti per uscire dal tunnel”.