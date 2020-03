Coronavirus, rivolta dei detenuti a Poggioreale: “vogliamo l’amnistia immediata!”

Per paura di contagi, i carcerati chiedono “amnistia immediata”. Parenti, sodali e forze dell’ordine in strada

NAPOLI – Coronavirus e carceri. Ieri a Fuorni, in provincia di Salerno, detenuti hanno protestato vivacemente per la sospensione dei colloqui mentre da oggi pomeriggio, nel carcere napoletano di Poggioreale, sta avendo luogo una rivolta. All’esterno della struttura ci sono anche parenti dei detenuti. Per le misure anticontagio, i colloqui con i parenti sono stati sospesi. I carcerati chiedono l’annullamento di questo provvedimento, una migliore igiene nelle celle fino all’amnistia immediata. In questo momento esce fumo dal carcere. Sul posto sono presenti pompieri e tanti mezzi di carabinieri e polizia. Questa è la cronistoria, aggiornata costantemente, di quanto sta avvenendo, pubblicata sulla pagina Facebook “Parenti e amici dei detenuti a Poggioreale, Pozzuoli e Secondigliano”:

Aggiornamento 17.11: detenuti ancora sui tetti di alcuni padiglioni. Battitura in tutto l’istituto. Parenti e solidali assediano l’esterno, con blocchi stradali all’ingresso e cori in sostegno ai detenuti lato piazzale Cenni.

Aggiornamento ore 16.36: battiture in tutti i padiglioni. Detenuti sui tetti dei padiglioni Milano e Firenze. Fiamme dalla struttura. Entrano alcune squadre antisommossa.

All’esterno parenti e sodali bloccano le strade

Aggiornamento ore 16.28: dentro è in atto una rivolta. detenuti sui tetti. da dentro e fuori si invoca #amnistia

Aggiornamento ore 16.20: il numero dei parenti all’esterno cresce e si fanno blocchi stradali. Le guardie all’esterno non danno notizie di quanto accade dentro.

IL VIDEO: