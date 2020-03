POZZUOLI – Coronavirus, salgono le vittime nel napoletano: altro morto a Pozzuoli.

Secondo decesso a Pozzuoli causato dal Coronovirus. La vittima è una donna di 80 anni residente nel quartiere di Monterusciello.

La donna era giunta all’ospedale nella serata di domenica in gravi condizioni. Sottoposta al tampone, l’80enne è risultata positiva al Covid-19. Attuate tutte le procedure necessarie, la donna non è riuscita a sopravvivere. E’ deceduta, infatti, nella mattinata di ieri.

Sempre nella giornata di ieri, il conteggio dei casi ha fatto salire a 17 i casi di contagio a Pozzuoli. A comunicare i dati e la triste notizia, il sindaco Vincenzo Figliolia attraverso la sua pagina Facebook:

“L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato i dati relativi ai tamponi effettuati oggi. Nel nostro Comune sono risultate positive due persone, di cui una è purtroppo deceduta. Sono vicino, con tutta la comunità di Pozzuoli, alla famiglia che in questo momento vive un lutto profondo. L’Asl ha già contattato chi ha avuto rapporti con queste persone nelle ultime due settimane. In totale sono 17 i casi, di cui 14 attualmente contagiati, un guarito e due decessi”.

“È un momento drammatico per tutti – ha continuato – Abbiamo un solo obbligo, una sola arma in nostro possesso: RESTARE A CASA. Vi terrò sempre informati, come sto facendo, su tutte le notizie. Ma ho bisogno che ora come non mai riusciamo ad essere una sola voce, e a remare tutti in un’unica direzione per poterci salvare. STIAMO A CASA!”

